× Crash-Lenker (31) starb vor Augen seiner Freundin

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw kam ein Autofahrer ums Leben.

Vorarlberg. Der 31-Jährige und seine Begleiterin (29) waren am späten Montagnachmittag auf der L190 in Nenzing Richtung Feldkirch unterwegs.

Hinter ihnen fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Auto. In einem Kurvenbereich prallte ein entgegenkommender Lastwagen mit dem ersten Auto frontal zusammen. Der Pkw wurde von der Fahrbahn in einen Graben geschleudert, der 31-Jährige im Wagen eingeklemmt. Auch das Auto des 25-Jährigen prallte frontal in den Laster. Der 31-Jährige starb noch vor Ort, der 25-Jährige musste schwer verletzt ins Spital.

Leichte Blessuren erlitt der Lkw-Fahrer und die 29-jährige Beifahrerin des Todesopfers.