Evakuierung: Bombendrohung am Bahnhof Feldkirch

Am Dienstagabend ging eine anonyme Bombendrohung am Bahnhof in Feldkirch ein.

Wie die Polizei gegenüber "VOL.AT" bestätigte, wird der Bahnhof aktuell evakuiert, und zahlreiche Einsatzkräfte sind im Einsatz. Dieser Vorfall ist bereits der zweite in Vorarlberg innerhalb weniger Tage, nachdem es am vergangenen Donnerstag einen ähnlichen Alarm am Bahnhof in Bregenz gab.

Welle an anonymen Bombendrohungen Österreichweit sehen sich die Einsatzkräfte seit Tagen mit einer Welle an anonymen Bombendrohungen konfrontiert. Zahlreiche Bahnhöfe, darunter Linz, Graz, Salzburg, St. Pölten und Klagenfurt, waren betroffen und wurden vorsorglich geräumt. Auch der Bahnhof in Feldkirch ist momentan gesperrt, während die Sicherheitsmaßnahmen fortgesetzt werden.



Keine Züge fahren Laut ÖBB ist der Zugverkehr am Bahnhof aufgrund der polizeilichen Sperrung gestoppt. Wie lange die Sperre andauern wird, ist bis dato nicht absehbar. Alle Züge warten aktuell auf die Freigabe der Strecke. Die Sicherheitskräfte nehmen die Bedrohung sehr ernst, wie es heißt.