Explosion und Brand bei Fondue-Abend

Am Donnnerstag kam es in Bregenz zu einem Wohnungsbrand im 5. Stock eines Mehrparteienhauses.

Vier Damen im Alter von 64, 75, 76 und 77 Jahren wollten gemeinsam Fondue essen. Um das Fonduegeschirr zu erwärmen, wurde Brennspiritus verwendet. Dabei kam es laut deren Angaben zu einer explosionsartigen Entzündung. Die vier Frauen versuchten sogleich das entstandene Feuer zu löschen, was ihnen jedoch nicht gelang. Ein Bewohner im 4. Stock wurde durch den Lärm auf das Geschehen aufmerksam und eilte sofort zu Hilfe. Der 46-jährige Mann versuchte das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, was ihm aber ebenfalls nicht gelang. Zeitgleich verständigte er die Einsatzkräfte, welche wenig später beim Brandobjekt eintrafen und mit den Löscharbeiten begannen. Gleichzeitig wurde das gesamte Objekt evakuiert. Insgesamt wurden 35 Personen aus dem Mehrparteienhaus evakuiert. Gegen 18:40 Uhr konnte von der Feuerwehr "Brand aus" gemeldet werden. Beim Brandereignis wurde die 76-jährige Wohnungsinhaberin schwer verletzt. Sie erlitt Brandverletzungen unbestimmten Grades und musste ins LKH Feldkirch eingeliefert werden. Zwei weitere Damen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden ins LKH Bregenz verbracht. Bei der Evakuierung wurden auch zwei Beamte der Bundespolizei leicht verletzt. In der Brandwohnung entstand erheblicher Sachschaden. Sie ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Alle anderen Bewohner des Objektes konnten in ihre Wohnung zurückkehren.