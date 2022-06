Fußgänger von Motorrad angefahren – 75-Jähriger tot

Der 75-Jährige erlag am Sonntag im Spital seinen Verletzungen vom Vortag.

St. Gerold. Ein 75-jähriger Fußgänger ist am Samstagnachmittag in St. Gerold (Bezirk Bludenz), als er die Straße überquerte, von einem Motorrad angefahren worden. Am Sonntag starb er im LKH Feldkirch, teilte die Polizei mit. Der Unfallopfer war seitlich erfasst und fünf bis sieben Meter weggeschleudert worden.

Der 75-Jährige war bewusstlos und schwer verletzt auf der Straße liegen geblieben. Er wurde an Ort und Stelle reanimiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo ihm letztlich nicht mehr zu helfen war.

Der 54-jährige Biker kam bei dem Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu Sturz; auch er wurde zur Behandlung mit der Rettung ins Krankenhaus Feldkirch gebracht.