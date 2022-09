Mann bedroht Passanten mit Machete

Polizei sucht nach Vorfall mit 27-Jährigen nach Zeugen

In der Feldkircher Innenstadt hat ein 27 Jahre alter Mann in der Nacht auf Sonntag einen 18-Jährigen mit einer Machete bedroht. Laut Polizei geschah das ohne ersichtlichen Grund, die beiden Männer seien einander unbekannt. Der Vorfall ereignete sich nur einen Tag nach einem ähnlichen Zwischenfall mit einer Machete in Wien.

In Feldkirch ließ sich der 27-Jährige widerstandslos von der Polizei auf dem Sparkassenplatz festnehmen. Menschen waren keine verletzt worden. Die Polizei richtete einen Aufruf an allfällig weitere bedrohte Passanten bzw. Zeugen, sich zu melden.