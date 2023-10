Messerattacke in Wohnung: 24-Jähriger verletzt

Eine heftige Auseinandersetzung gab es zwischen zwei Männern in Götzis, Bezirk Feldkirch.

Ein 24-jähriger Somalier wurde bei einem Streit am Wochenende mehrmals mit dem Messer attackiert. Die Auseinandersetzung fand in einer Wohnung in Götzis, Bezirk Feldkirch, statt.

Der Täter (23), ebenfalls Somalier, soll bei der Attacke stark alkoholisiert gewesen sein und konnte noch am Tatort festgenommen werden. Über ihn wurde eine Untersuchungshaft verhängt.

Die Tatwaffe war ein Küchenmesser. Der mutmaßliche Täter hatte mehrmals auf das Opfer eingestochen. Der 24-Jährige wurde verletzt, ist aber außer Lebensgefahr.