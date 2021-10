Nächster Mordversuch: 59-Jähriger wollte Lebensgefährtin erwürgen

Am Nationalfeiertag musste die Polizei nicht nur in Oberösterreich, sondern auch in Vorarlberg zu einem Mordversuch anrücken: Ein 59-Jähriger wollte seine Lebensgefährtin erwürgen.

Bürs, Vorarlberg: Am Nationalfeiertag kam es gleich zu zwei Mordversuchen in Österreich. Auch in Bürs wurde die Polizei gegen 16.20 zu einem Gewaltdelikt gerufen Ein 59-jähriger in der Schweiz wohnhafter Österreicher soll seine Lebensgefährtin (47) gewürgt haben.

Die in Graz geborene österreichische Staatsbürgerin wurde in der Wohnung in einem äußerst kritischen Zustand vorgefunden und nach notärztlicher Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Die Polizei hat den 59-Jährigen festgenommen.