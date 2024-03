Die Polizei sucht einen Tierquäler, der mit Futter umwickelte Rasierklingen in einen privaten Garten geworfen hatte.

Ein schrecklicher Fall von Tierquälerei ereignete sich in der Heldendankstraße in Bregenz. Dort schmiss ein Unbekannter in den Hausgarten einer Familie mit Futter umwickelte Rasierklingen.

Weil der Hund, der gerade unbeaufsichtigt im Garten war, die Köder gefressen hatte, musste das Tier notoperiert werden. Der Vierbeiner erlitt schwere Verletzungen im Verdauungstrakt. Die Polizei versucht nun den Tierquäler zu ermitteln und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Tel: 059/133 8120.