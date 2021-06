Toter und fünf Verletzte bei Brand in Mehrparteienhaus

Notquartier für evakuierte Bewohner eingerichtet.

Bregenz. Bei einem Großbrand in einem Bregenzer Mehrparteienhaus ist in der Nacht auf Mittwoch ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg in der Früh berichtete, seien fünf Personen mit Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht worden. Die Einsatzkräfte seien kurz vor 2.00 Uhr alarmiert worden. Zu diesem Zeitpunkt sei das Dachgeschoß des Hauses in der Bachgasse schon in Vollbrand gestanden, die Löscharbeiten dauerten in der Früh noch an.

Notquartier für evakuierte Bewohner eingerichtet

Für die evakuierten Bewohner des Hauses sei ein Notquartier eingerichtet worden. Wegen der Löscharbeiten sei auch die nahegelegene ÖBB-Bahnlinie gesperrt, hieß es weiter. Im Einsatz seien 150 bis 200 Feuerwehrleute mit 24 Fahrzeugen, die Rettung mit acht Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften sowie die Polizei mit sieben Streifen.