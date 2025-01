Unbekannter schlägt unvermittelt Frau an Bushaltestelle nieder

An einer Bushaltestelle in Bregenz kam es zu einer Körperverletzung. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bregenz. Der schockierende Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 16 Uhr an der Bushaltestelle "Feldmoosgasse" in Bregenz, Landstraße: Ein Unbekannter schlug eine 77-jährige Frau unvermittelt bewusstlos.

Die 77-Jährige wartete zuvor im Bereich der Bushaltestelle, um die Straße zu überqueren. Während sie auf dem Grünstreifen nahe der Haltestelle stand, um das Vorbeifahren eines ankommenden Busses abzuwarten, stieg ein unbekannter Mann aus der hinteren Türe des Busses aus. Der Täter lief unvermittelt auf die Frau zu, schlug ihr mit der Faust in das Gesicht und ging weiter in Richtung Weidachstraße. Das Opfer verlor das Bewusstsein und wurde kurz darauf von einer bislang unbekannten Zeugin aufgefunden. Die Zeugin half dem Opfer und begleitete es zu Fuß in ein nahegelegenes Hotel, wo die Frau erstbetreut wurde, berichtet die Polizei.

Das Opfer erlitt ein Hämatom am linken Auge. Eine genauere Beschreibung des unbekannten männlichen Angreifers liegt bislang nicht vor.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Bregenz (Tel. +43 (0) 59 133 8120) zu melden.