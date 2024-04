WEGA-Einsatz wegen Pistole in der U-Bahn

Weil sie mit einer Pistole bewaffnet in die U-Bahn spaziert waren, gab es Samstagabend helle um zwei Jugendliche in einer U 1-Station in Favoriten.

Wien. Wo genau die beiden 14-Jährigen Samstagabend gegen 20.45 Uhr eingestiegen waren, ist derzeit unklar - nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass sie aus der "Waffenverbotszone" Reumannplatz und Keplerplatz (beide liegen an der U 1) gekommen waren. © zVg × © wikipedia × Faktum ist, dass Fahrgäste bzw. der U-Bahn-Fahrer die Polizei alarmierten, die sofort mit dem vollem Programm reagierte und aufmarschierte: Laut Aussendung wurde die U-Bahn in der Alaudagasse gestoppt und zahlreiche Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Favoriten sicherten den Bereich. Rasch konnten die zwei Jugendlichen (beide 14) in einem Waggon durch Beamte der WEGA angehalten werden. Einer der beiden Jungs hatte die Waffe tatsächlich noch bei sich - es war eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole. Was genau sie damit wollten - außer zu provozieren oder Start auf kriminelle Abwege zu demonstrieren - ist noch unklar. Sie wurden wegen Ordnungsstörung angezeigt.