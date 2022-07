× Wegen Teuerung: Immer mehr Tiere werden im Heim abgegeben

Viele Besitzer stehen vor der Frage. Kann ich mir mein Tier überhaupt noch leisten?

Die Rekord-Teuerung stellt immer mehr Österreicher vor Probleme. Ein Großteil spürt die Inflation und viele Menschen können sich bereits weniger leisten. Viele Haustierbesitzer stehen nun vor der Frage: „Kann ich mir mein Tier noch leisten?“

Das Tierschutzhaus in Vösendorf registriert bereits eine echte Abgabewelle wegen der Teuerung. „In unserem Tierschutzhaus kommt es aktuell massiv zu Abgaben von großen, aber auch kleinen Fellnasen“, so Tierschutz Austria auf Facebook.

„Die hunderten Futterschüsseln, die es zu füllen gibt stellen auch uns immer wieder vor Herausforderungen, denn es handelt sich nun um die vierte große Welle an Abgaben in Folge einer Krisensituation in den letzten zwei Jahre“, so die Organisation weiter. Tagtäglich werden in Vösendorf 1.200 Tiere versorgt.