Weil er bellt: Nachbar droht, Hund zu vergiften

"Wunder dich nicht, wenn dein Hund vergiftet im Hof liegt." Diese Drohung hinterließ ein offenbar genervter Nachbar.

Wie Tatiana Fuchs via X (vormals Twitter) mitteilt, erhielt eine ihrer Freundinnen eine heftige Droh-Botschaft. "Wunder dich nicht, wenn dein Hund vergiftet im Hof liegt. Du fährst um 6 Uhr außer Haus und er bellt den ganzen Tag. Den ganzen Tag!", schreibt der unbekannte Nachbar und hing es an ihre Tür.

Das hier wurde einer Freundin ans Tor genagelt. ???? pic.twitter.com/PdhEBBcg6r — Tatiana Fuchs#StandWithUkraine (@TatianaFuchs1) August 3, 2023

In den Kommentaren brach Empörung aus - aber nicht gegen den Verfassern, sondern gegen die Hundebesitzerin! "Wer hat einen Hund der den gesamten Tag alleine sein muss? Ein Hund ist kein Ding zum Ein- und Ausschalten", schreibt ein Nutzer. Fuchs stellt anschließend allerdings klar: "Erstens,sie hat ein großes Bauernhaus mit großem Hof. Sie hat auch Hühner,Katzen und Pferde. Der Hund bellt wenn wer vorbei geht oder läutet usw. Er meldet, so wie es Wachhunde machen. Und in der Nacht ist er im Haus."