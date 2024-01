Weitere Leichenteile gefunden - Grusel-Mord befürchtet

De Nachrichtenlage erinnert frappant an einen Fall vor fünf Jahren am Neusiedler See. Auch damals tauchten plötzlich Leichenteile im Wasser auf. Am Ende wurde ein Wiener zu lebenslanger Haft verurteilt - der als See-Killer in die Kriminalgeschichte einging.

Wien. Wie berichtet, hatte ein Fischer im Marchfeldkanal im Bereich der Schwarzlackenau einen Fuß an der Angel - einen ganzen Unterschenkel, wie aus Polizeikreisen durchsickerte. Nun wurden weitere Leichenteile gefunden, bestätigte die Polizei gegenüber der APA. Wie oe24 bereits aufdeckte, soll sogar der Kopf dabei gewesen sein, der wie die anderen Horror-Funde sehr verwest und verschmutzt gewesen sein soll, sodass man anfangs nicht sagen konnte, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Die Leichenteile wurden allesamt unter entsprechend gesicherten Maßnahmen auf die Gerichtsmedizin gebracht, wo man sich jetzt Schritt für Schritt der Identität unbekannten Person nähern will und wird. Mittlerweile steht fest: Laut Polizei handelt es sich um einen Mann. © Viyana Manset Haber × In diesem Bereich des Marchfelkanals in der Schwarzlackenau worden die Leichenteile gefunden. © Google × Alle Abgängigkeitsfälle werden überprüft Beamte des Bereiches "Leib/Leben" im Wiener Landeskriminalamt haben die gruselige Causa übernommen. "Die Suche ist noch nicht abgeschlossen", meint Sprecher Markus Dittrich. Die Polizei hält sich auf Nachfrage jedenfalls sehr bedeckt. Wie viele Leichenteile genau geborgen wurden, wurde nicht bekannt gegeben. Es werden nun alle Abgängigkeiten in der letzten Zeit abgeklärt, sagte Dittrich, der auch meint, dass immer noch in alle Richtungen ermittelt wird. Vom Opfer eines Suizids über einen Unfall bis hin zu einem Gewaltverbrechen sei alles denkbar. Für erfahrene Kriminalisten indes ist eine "zerstückelte Leiche immer eine Entsorgung" - wobei es, je länger die Verwesung fortgeschritten ist, schwieriger wird, nachzuweisen, wie das Opfer davor gestorben war und ob es ein Mord, ein natürliche Ursache oder ein Unfall war... Polizeiermittlungen vor Ort in Floridsdorf. © Viyana Manset Haber × Sollte sich der Fall als Verbrechen herausstellen - eine hat auf jeden Fall ein Alibi und zwar seit annähernd fünf Jahren: Alfred U. der See-Killer und Gulasch-Kannibale von Rust. Der sitzt in Stein hinter Gitter und ist der einzige Insasse im selben Trakt von Josef Fritzl, der mit dem Inzestvater Kontakt pflegt.