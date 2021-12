Wien ist grantigste Stadt der Welt

Wien belegt weltweit den letzten Platz in der Kategorie "Freundlichkeit". Bei "Lebensqualität" liegt die Hauptstadt Österreich jedoch unangefochten auf Platz 1.

Gehasst und geliebt. Die Bewertung Wiens fällt zwiespältig aus: Höchst erfreulich ist der unangefochtene Platz 1 bei der Lebensqualität. In der Detailkategorie Gesundheit und Umwelt gab es ebenfalls eine Goldmedaille, beim Transportwesen, also den Öffis, landet Wien auf Platz 3. Top-Werte gibt es auch beim Thema „Arbeiten in der Stadt“ mit sicheren Jobs und guter Work-Life-Balance.



Grantler-Metropole. Dem gegenüber steht der weltweit letzte Platz bei Freundlichkeit – 43 Prozent der Expats finden die Wiener unfreundlich, weltweit sind es im Schnitt nur 16 Prozent, die das ihrer Gastgeberstadt attestieren. Dazu kommt nur Platz 41 bei „sich willkommen fühlen“ – so verhageln sich die BewohnerInnen der grantigsten Stadt der Welt einen Top-Ten-Platz – unser spröder Charme ist wohl doch etwas gewöhnungsbedürftig.



Wien auf Platz 14. Den Gesamtsieg für 2021 trug Kuala Lumpur in Malaysia vor Málaga in Spanien und Singapur davon – Wien belegte den 14. Platz unter 57 Städten. Die Schlusslichter sind Rom, Mailand und ­Johannesburg. New York schafft nur Platz 48.