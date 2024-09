Datenauswertung ergab einen Rekord. Liesing gut gesichert.

Aktuelle Daten der „Wiener Gewässer“ über den Pegelstand des Wienflusses am Wochenende zeigen, dass es sich um ein 1000-jährliches Hochwasser handelte. Größere Schäden in der Stadt wurden durch riesige Rückhaltebecken verhindert. Davon gibt es sechs in Auhof, die zusammen eine Speicherkapazität von 1.160.000 m³ aufweisen.

Becken bei Mündung des Mauerbaches

Bei starkem Niederschlag wird Wasser in den Becken zurückgehalten und anschließend kontrolliert abgeführt Diese „Haltungen“, sind zwischen Lainzer Tiergarten und Westbahnstrecke an der Einmündung des Mauerbaches.

Liesing-Becken mit Kapazität

Der neue Hochwasserschutz für die Liesing bewährte sich auch: Das Becken in Inzersdorf war randvoll, die neuen in Alterlaa und Draschepark hatten noch Kapazität. Aufräumarbeiten an der Liesing werden allerdings noch bis Ende September dauern.