16.000 Läufer machen am Wiener Ring den Tag zur Nacht

Laufen gegen den Klimawandel: Davide Zanetti und Lola Servary jubeln über den Sieg bei der 17. Auflage des erste bank vienna night run.

Seit 2007 findet der erste bank vienna night run jährlich statt und sorgt für Begeisterung bei Sportlern. Denn im Mittelpunkt des Laufevents steht nicht der Sieg, sondern das gemeinsame Miteinander am nächtlichen Wiener Prachtboulevard. Bereits zum 17. Mal ist die historische Ringstraße, die von zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Bäumen gesäumt ist, Schauplatz dieses klimafreundlichen Sportevents mit Nachhaltigkeitsaspekt. Heuer konnten die rund 16.000 Teilnehmer nicht nur ihren Sportgeist auf der fünf Kilometer langen Strecke unter Beweis stellen, sondern durch ihre Teilnahme wird in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Initiative Blue Life mindestens ein Mangrovenbaum pro Teilnehmer in Myanmar gepflanzt.

„Mit dem erste bank vienna night run setzen wir nun seit 17 Jahren ein Zeichen für gelebte Inklusion und ein gemeinsames Miteinander im Sport. 2023 möchten wir gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwas gegen den immer schneller voranschreitenden Klimawandel tun. So pflanzen wir gemeinsam mit Blue Life 19.139 Bäume in Myanmar unserer Umwelt und unseren Kindern zu Liebe. Wir sind stolz, dass unser Laufevent heuer erstmalig mehr CO2 bindet als es ausstößt“, freuen sich die Veranstalter Christine und Hannes Menitz.

Davide Zanetti und Lola Servary siegen

Jeder Teilnehmer des erste bank vienna night run hat so aktiv etwas Positives für die Zukunft beigetragen. Die Gewinner des erste bank vienna night run 2023 nehmen nicht nur ein einzigartiges, stimmungsvolles Sporterlebnis auf der nächtlichen Ringstraße mit, sondern sichern sich auch Bestzeiten. Bei den Herren siegt Davide Zanetti mit 14:53,6 Minuten vor Bernhard Neumann mit 14:54,4 Minuten. Dritter wird wie letztes Jahr Jan Michael Ratay (LCA Umdasch Amstetten) mit 15:14,6 Minuten. Beste Dame wird Lola Servary (Themis) mit 17:08,2 Minuten. Sie siegt vor der Vorjahresdritten Tanja Strohschneider (team2012.at) mit 17:22,9 Minuten. Über den dritten Platz darf sich Carola Bendl-Tschiedel (LG Wien) mit 17:30,7 Minuten freuen.

Neue Klima-Initiative

Heuer leistet die Sportveranstaltung noch mehr für den Klimaschutz und bindet künftig mehr CO2 als das Event ausstößt. Pro Teilnehmer wird in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Initiative blue life ein VCS-zertifizierter Mangrovenbaum gepflanzt, wodurch ein Wald von beachtlicher Größe heranwächst. Mangrovenwälder gehören zu den besonders widerstandsfähigen, anpassungsfähigen und produktiven Ökosystemen der Welt. Sie können bis zu fünfmal mehr CO2 binden als beispielsweise kontinentaleuropäische Wälder. Gemeinsam mit der Worldview International Foundation in Myanmar werden Wäl