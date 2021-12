Als mutmaßliche Vergewaltiger wurden zwei 18-jährige Syrer in Wien verhaftet.

Wien. Zu dem Martyrium von vier Freundinnen kam es ÖSTERREICH-Infos zufolge bereits in der Nacht auf Samstag, wobei die Polizei bestätigt, dass es „um 0.30 Uhr in der Allerheiligengasse zu einem Einsatz kam. Im Zuge dessen wurde ein 18-jähriger syrischer Staatsangehöriger wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer 17-Jährigen festgenommen. Ein zweiter 18-jähriger Syrer wurde wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer 16-Jährigen festgenommen.“ Soweit die ersten Fakten zum Missbrauchshorror.

Lockdown. Aus informierter Quelle erfuhr ÖSTERREICH überdies, dass sich die Ereignisse bei einer im Lockdown illegalen „Homeparty“ in eine Airbnb-Wohnung abgespielt haben. Demnach lockten die jungen Zuwanderer insgesamt vier Mädchen zum privaten Treffen in der angemieteten Wohnung. oe24 stellt klar, dass die Tat in einer Wohnung stattfand, die als "Airbnb" im Netz zu finden und zu buchen ist, aber offenbar unter der Hand oder familiär vergeben wurde.

Im Laufe des Abends sollen die beiden Männer plötzlich die Wohnung von innen versperrt haben, dann fielen sie über ihre Opfer her. Zwei der Mädchen, die wohl auch missbraucht werden sollten, konnten von der „Vergewaltigungsparty“ flüchten und die Polizei alarmieren.

Das 16-jährige Opfer musste nach der Erstversorgung durch die Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen. Spurensicherungen sowie Zeugenvernehmungen sind im Gange.