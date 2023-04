20-Euro-Gutscheine zur Eröffnung: Gäste stürmen neuen Le Burger

Die bisherige Le-Burger-Filiale im Wiener Donau Zentrum wird aufgelassen, die neue ist größer und hat eine Terrasse. Es herrscht Riesen-Andrang, denn für 111 glückliche Gäste gibt es heute Gutscheine.

Donaustadt. Es ist so weit: Heute, Donnerstag (6. April) um 11.11 Uhr eröffnete die Burger-Manufaktur Le Burger eine neue Filiale im Donau Zentrum. Die bisherige Filiale in dem Einkaufszentrum existiert nicht mehr. "Der Umzug innerhalb des Centers in den ehemaligen Segafredo im Gastrobereich The Kitchen auf Ebene 1 war notwendig, denn das alte Lokal war zu klein", verrieten die Betreiber Thomas Tauber und Sohn Lukas.

Die neue 400-m²-Filiale von Le Burger bietet 120 Sitzplätze innen und 60 auf der Terrasse und die Mitarbeiterzahl wird auf 40 erhöht. Neben Burgern gibt es Steaks, Bowls, Cocktails und ein Veggie-Sortiment.

Aktion. Auf die ersten 111 Gäste warten am Eröffnungstag Gutscheine im Wert von 20 Euro. Der Andrang war dementsprechend groß, vor dem Lokal bildeten sich meterlange Schlangen, um nicht nur die Burger zu genießen, sondern auch einen Gutschein zu ergattern.