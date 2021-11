22-Jähriger baut Unfall mit 1,6 Promille

Beim Unfall wurden sechs Fahrzeuge beschädigt.

Wien - Ein alkoholisierter 22-Jähriger ist am Samstagabend mit 1,6 Promille intus in Wien-Leopoldstadt verunfallt. Der Mann - seine Lebensgefährtin saß am Beifahrersitz - verlor laut Polizei auf der Taborstraße in Fahrtrichtung Nordbahnstraße die Kontrolle über seinen Pkw und krachte an einer Kreuzung gegen geparkte Autos. Sechs Fahrzeuge wurden beschädigt. Nach einem Alkomat-Test wurde dem Mann der Führerschein abgenommen. Der 22-Jährige und seine Partnerin blieben unverletzt.