22. "Wiener Kongress" thematisiert Wettbewerbsfähigkeit und KI

Beim "Vienna Congress 2025", der heuer zum 22. Mal stattfindet, stehen diesmal die Themen Wettbewerbsfähigkeit Europas, Digitalisierung, Innovation und die Rolle von Künstlicher Intelligenz im Mittelpunkt. Im Palais Niederösterreich in Wien sprechen am Montag mehr als 50 internationale und österreichische Experten über Strategien zur Förderung von Wirtschaftswachstum und Entbürokratisierung.

Bei dem Kongress, der diesmal unter dem Motto "Europe of Tomorrow: Setting Directions" steht, wird auch eine Umfrage zur Budgetsanierung in Österreich präsentiert. Die Ergebnisse, zusammen mit den Expertendiskussionen, sollen in der "Wiener Deklaration 2025" mit konkreten Handlungsempfehlungen gebündelt werden. Zu den Referenten zählen unter anderem Nobelpreisträger Dan Shechtman, KI-Experte Benjamin Mencer, ÖBAG-Chef und Flughafen-Wien-Vorstand Günther Ofner und die früheren Staatspräsidenten von Serbien und Tschechien, Boris Tadić und Václav Klaus.