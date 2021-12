24 verwahrloste Katzen aus Kachelofen gerettet

Die Stubentiger konnten kurz vor Weihnachten beschlagnahmt werden.

Stmk. Durch einen Hinweis flog am Dienstag eine Frau aus dem Bezirk Bruck an der Mur, die krankhaft Katzen sammelte, auf.

Auf kleinstem Raum lebten 24 Tiere zusammengepfercht unter katastrophalen Bedingungen. Ein Amtstierarzt sowie die Tierrettung und das Tierheim Kapfenberg rückten zur Beschlagnahmung der Kätzchen aus. Einige Stubentiger waren im Kachelofen „gefangen“ und waren sehr verängstigt. Die Helfer konnten dennoch alle Katzen bergen.

Doch die Unterbringung und die veterinärmedizinische Versorgung der Katzen bringt das Tierheim Kapfenberg an seine finanziellen Grenzen. Die Tiere sind nämlich unterernährt und in einem sehr schlechten ­gesundheitlichen Zustand. Das Tierheim bittet um Spenden: AT 03 3846 0000 1431 3738, Verwendungszweck: Notfall Katzen.