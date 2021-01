3 weitere Festnahmen nach Silvester-Krawallen in Favoriten

3 weitere Festnahmen mehreren Wohnhäusern und Geschäften entstand hoher Sachschaden.

In der Silvesternacht hinterließ ein Mob in Wien-Favoriten eine Spur der Verwüstung. Die Vandalen demolierten Auslagenscheiben, ­Automaten, Zeitungsständer, Bänke und sprengten Mistkübel. Sogar der Christbaum mitten am Platz wurde mit Benzin übergossen. Danach gingen sie mit Böller auf Polizisten und Passanten los.

© TZOE/Larissa Eckhardt

Wie oe24 berichtet hat, wurden auch brennende Gegenstände in Richtung der Polizisten geschleudert. Die pyrotechnischen Gegenstände sollen die doppelte Sprengkraft einer scharfen Handgranate gehabt haben. Auch ein eintreffender Funkwagen wurde mit Pyrotechnik unter Beschuss genommen, ein Christbaum wurde mit brennbarer Flüssigkeit übergossen.

Nehammer: "Parallelgesellschaften haben hier nichts verloren"

„Die Angriffe auf die Polizistinnen und Polizisten sind absolut inakzeptabel. Ich bin froh, dass aufgrund der raschen und intensiven Ermittlungen unter anderem jene Personen, die verdächtigt werden, Polizisten mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen zu haben, gefasst werden konnten. Sie müssen die volle Härte des Rechtsstaates spüren. Mein Dank gilt den Polizistinnen und Polizisten, die hier hervorragende Arbeit geleistet haben und derzeit durch Schwerpunktaktionen gegen diese anti-demokratischen Randalierer konsequent vorgehen", äußert sich Innenminister Nehammer in einer Aussendung zu den Festnahmen. „Parallelgesellschaften haben bei uns nichts verloren. Dagegen braucht es ein hartes Vorgehen von allen Seiten. Der Landespolizeipräsident wird in einem Sicherheitsgipfel mit der Stadt Wien weitere Maßnahmen besprechen", so Nehammer weiter.

Die Polizei hatte zuvor bereits neun Verdächtige (zwei ­Österreicherinnen, zwei Iraker und fünf Syrer im ­Alter von 14 bis 29 Jahren) gefasst. Insgesamt gab es 16 Anzeigen. Darunter ist jener Syrer (21), der mit einem Mist­kübel versuchte, die Scheibe eines Juweliers einzuschlagen – ein Video davon ging viral –, und auch Polizisten mit Knallkörpern bewarf. Die Polizei geht von bis zu 40 Beteiligten aus.