30. Wiener Eistraum wird größer als je zuvor

Der Wiener Rathausplatz ist dieser Tage Großbaustelle: Wo sich vor Kurzem noch die Hütten des Christkindlmarkts aneinanderreihten, wird aktuell einer der größten Eislaufplätze Europas aufgebaut. Bis zu 300 Personen sind im Einsatz, damit der Wiener Eistraum am 23. Jänner öffnen kann.

Was einst in der Größe eines Eishockeyfeldes begonnen hat, entwickelte sich in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einer beeindruckenden Eislandschaft, die weltweit ihresgleichen sucht und seit ihrer Eröffnung schon von mehr als 13,5 Millionen Menschen besucht wurde. Auch heuer können die Besucher auf große Neuerungen gespannt sein, denn anlässlich seiner 30. Saison erreicht der Wiener Eistraum ein nie dagewesenes Ausmaß, wie Wirtschafts- und Tourismusstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag bekanntgab.

Heuer gibt es erstmals mehr als 10.000 Quadratmeter Eisfläche. © Stadt Wien ×

Für die 30. Auflage des beliebten Wintersportevents hat sich das Team der stadt wien marketing etwas ganz Besonderes ausgedacht. So erhält der Wiener Eistraum einen neuen Zugang und einen allgemein zugänglichen Gastrobereich im ersten Stock. Durch die weitreichenden Änderungen wird die Größe der Eisflächen heuer erstmals auf mehr als 10.000 Quadratmeter anwachsen. Der Eistraum erreicht damit seine bisher größte Ausdehnung und bietet das wohl spektakulärste Eislauferlebnis seiner Geschichte.

"Sky Rink" wird vergrößert

Der sogenannte "Sky Rink" im ersten Stock, der den Wiener Eistraum 2019 zum weltweit ersten Eislaufplatz auf zwei Ebenen gemacht hat, wird heuer völlig neugestaltet, abermals großzügig ausgebaut und schafft damit deutlich mehr Raum zum Eislaufen. Erreichbar ist die Fläche in luftiger Höhe wie schon in den Jahren zuvor über eine 150 Meter lange Eisrampe. Allerdings wandert diese heuer von der Lichtenfelsgasse zur Seite Felderstraße.

"Sky Rink" erhält ein Lokal und einen Fußgängeraufgang. © Stadt Wien ×

An der Kreuzung Lichtenfelsgasse/Rathausplatz entsteht heuer neu ein großzügig gestaltetes Eingangsportal. Grund für die Änderungen sind die kürzlich wiedereröffnete U2-Station Rathaus und das im Bau befindliche Linienkreuz U2/U5. Eine eigens konstruierte, einladende Treppe ermöglicht den Zugang zum Wiener Eistraum und führt die Gäste direkt hinauf in den ersten Stock. Neu ist, dass damit heuer erstmals auch Besucher ohne Eislaufschuhe die obere Etage erreichen können. Je nach Lust und Laune können sie hier den Ausblick auf die weitläufigen Eisflächen genießen, aber auch die Indoor-Gastronomie mit großzügiger Terrasse und Platz für ca. 200 Gäste im Innenraum nützen.

Hotdogs und Pommes

Drei Gastronominnen und Gastronomen verwöhnen ihr Publikum mit bester Kulinarik in Bio-Qualität. Imbiss-Stände bieten etwa Würste, Hot Dogs, Pommes oder Süßspeisen an, während die Indoor-Gastronomie einem vollwertigen Restaurant gleicht und von der Vorspeise bis zum Dessert alles bereithält, was das Herz begehrt. Selbstverständlich inkludiert die Speisekarte auch zahlreiche vegane und vegetarische Optionen.

Stabile Preise

Die Kosten für die Errichtung und den Betrieb der temporären Freizeitanlage wurden mit 30 Mio. Euro beziffert. Damit der Wiener Eistraum weiterhin möglichst viele Menschen begeistert, war es Stadtrat Hanke und stadt wien marketing besonders wichtig, die Preise stabil zu halten. Online kostet die Eintrittskarte neun, an der Kassa zehn Euro. Schulklassen können während der Woche tagsüber kostenlos das Eis frequentieren. Geöffnet ist der Eistraum bis 2. März täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr.