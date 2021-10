35 Flüchtlinge in Wien aufgegriffen

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag um ca. 15 Uhr insgesamt 35 Flüchtlinge aufgegriffen und einen Schlepper am Kagraner Platz in Wien verhaftet.

Polizeisprecher Markus Dittrich bestätigte gegenüber oe24 einen entsprechenden Einsatz. Aufmerksame Zeugen hatten beobachtet, wie mehrere Personen aus einem weißen Kastenswagen mit ungarischem Kennzeichen gestiegen waren und im Bereich der Wagramer Straße in Kleingruppen in alle Himmelsrichtungen liefen und die Polizei gerufen. Ein Großaufgebot der Bereitschaftseinheit konnte dann insgesamt 35 Personen, vermutlich nahöstlicher Herkunft, anhalten. Der Schlepper wurde verhaftet. Auch in NÖ Aufgriffe In der Schwechater Katastralgemeinde Mannswörth (Bezirk Bruck a. d. Leitha) sind 13 Flüchtlinge aufgegriffen worden. Nach Angaben von Polizeisprecher Johann Baumschlager handelte es sich um syrische Staatsbürger.