4 Tage! Donauinselfest startet einen Tag früher

Von 20. bis 22. Juni 2025 feiert Wien auf dem größten Freiluft-Festival Europas bei freiem Eintritt – mit einem zusätzlichen Tag auf 16 Bühnen.

Das 42. Donauinselfest wird 2025 einmal mehr zum Schauplatz des größten Open-Air-Festivals Europas. Von 20. bis 22. Juni 2025 können Besucher über 600 Stunden kostenfreies Programm voll Musik, Unterhaltung, Kultur und freuen. Das Motto lautet heuer: “Deine Insel. Echte Momente” .

Dabei gibt es eine revolutionäre Änderung: Der Festival-Startschuss fällt mit Donnerstagabend bereits einen Tag früher als sonst! Neben dem Pre-Opening der Wiener VOLKSOPER wird auch das Inklusionsangebot ausgeweitet - Highlight ist wieder ein großes Inklusionskonzert am Freitag.

Mehr Bühnen für mehr Unterhaltung

Das Festival wächst 2025 erstmals auf 16 Bühnen an. Zwei sind neu und laden zum Mitmachen ein: Während man auf einer Podcastbühne namhaften Podcastern lauschen kann, hat auf der BYD Karaoke Bühne jeder die Chance, sein Talent zu beweisen, und das Publikum zu begeistern.

Und weil das Donauinselfest schon immer ein Ort für alle Generationen war, setzen die Veranstalter zunehmend auf den Austausch zwischen Jung und Alt. Aus diesem Grund wird das Angebot für Senioren erweitert: Geladen wird zu Country-Klängen am Freitag und zum Frühschoppen am Samstag. Um älteren Menschen die Anreise und den Zugang zum Donauinselfest zu erleichtern, gibt es heuer ein Buddy-System in Zusammenarbeit mit FullAccess.

Donauinselfest für alle Wiener

“Das Donauinselfest gehört allen Wienerinnen und Wienern - sie ist für jede und jeden ‘Meine Insel.’. Das Donauinselfest steht für unvergessliche Momente, die Menschen verbinden: ‘Echte Momente.’. Es verkörpert jene Werte, die Wien ausmachen: sozialen Zusammenhalt, gelebte Teilhabe, kulturelle Vielfalt und ein respektvolles Miteinander. Genau diese Werte sind auch die Grundpfeiler unserer Demokratie", erklärte Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien.

Und weiter: "Deshalb werden wir heuer - im demokratiepolitisch besonderen Jahr 2025, in dem Wien die europäische Demokratiehauptstadt ist - einen eigenen Demokratieschwerpunkt auf der Insel haben, bei dem sich die Besucherinnen und Besucher informieren, beteiligen und austauschen können.” Das Donauinselfest setzt 2025 übrigens ein starkes Zeichen für demokratische Werte. Mit der neuen Demokratieinsel soll ein Raum geschaffen werden, in dem demokratische Grundideen sichtbar und erlebbar werden.

Wissenswertes zur Veranstaltung

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besucher*innen auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action-und Fun-Programm geboten sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander.