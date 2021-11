46 Drogenlenker bei Verkehrskontrollen gefasst

Zehn weitere verweigerten Untersuchung - Gleichzeitig nur zwei Fahrer unter Alkoholeinfluss.

46 Drogenlenker hat die Polizei bei einer Schwerpunktkontrolle von Freitag bis Sonntag in Wien-Landstraße entdeckt und aus dem Verkehr gezogen. Zehn weitere verweigerten eine Untersuchung und durften deshalb ebenfalls nicht weiterfahren. Laut Polizeisprecher Mohamed Ibrahim wurden außerdem 363 Alkovortests durchgeführt, nur zwei davon waren positiv.

Die hohe Anzahl an Lenkern unter Drogeneinfluss führte Ibrahim auch auf eine in der Nähe stattfindende Hanfmesse zurück. Insgesamt kam die Polizei bei den Kontrollen auf 193 Anzeigen und 86 Organmandate wegen diverser verkehrsrechtlicher Übertretungen - darunter auch ein Fahrer, der mit 164 km/h in einer 80 km/h-Zone unterwegs war.