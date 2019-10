Wien. Ein 67 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus schwer verletzt worden. Der Mann hatte gegen 19.00 Uhr die Fahrbahn der Felberstraße überquert und war dabei von einem Pkw erfasst worden. Die Wiener Berufsrettung brachte ihn mit mehreren Brüchen und zahlreichen Prellungen in ein Krankenhaus.