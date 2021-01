In Wien-Hietzing haben Polizisten eine 64-Jährige erschossen, nachdem diese sie mit einem Messer attackiert hatte. Jetzt sind neue Details bekannt.

Großeinsatz in Wien-Hietzing. Nachdem eine Frau ihre Pflegerin mit einem Messer attackierte, rückte am Dienstag sogar die WEGA aus. Doch selbst dadurch konnte die 67-Jährige nicht beruhigt werden. Die Situation schaukelte sich weiter hoch und die Frau attackierte schlussendlich auch die Polizisten mit der Stichwaffe. Die Polizisten setzen daraufhin einen Taser und "und gaben einen Schuss ab", erklärte Polizeisprecher Daniel Fürst. Die Frau wurde getroffen und mit dem Rettungshubschrauber in ein Wiener Spital gebracht. Kurze Zeit später war die Frau tot.

Pflegerin flüchtete

Mittlerweile sind mehr Details über den Einsatz in der Auhofstraße in Hietzing bekannt. Die Pflegerin klopfte am frühen Nachmittag - wie schon so oft - an der Tür der hilfsbedürftigen Frau. Als die 67-Jährige öffnete, stand diese bereits mit dem Messer in der Hand dort und bedrohte die Pflegerin, wie das völlig geschockte Opfer gegenüber der Polizei berichtete. "Während die Pflegerin sofort die Flucht aus dem Stiegenhaus ergriff, zog sich die Mieterin mit dem Messer wieder in ihre Wohnung zurück", sagte Fürst.

Frau ging mit Messer auf Beamte los

Prompt waren Beamte des Stadtkommandos Meidling und auch der WEGA am Einsatzort. "Die Spezialkräfte sicherten das Stiegenhaus und klopften mehrmals an die Wohnungstür. Plötzlich öffnete die Frau und attackierte die Polizisten mit einem Messer in der Hand", so der Sprecher. Die 67-Jährige habe das Messer über dem Kopf gehalten und sei damit auf die Beamten losgegangen. Dann ging alles ganz schnell. "Um diesen plötzlichen, lebensgefährdenden Angriff abzuwehren, setzten die Beamten den Taser ein und gaben einen Schuss aus einer Dienstwaffe ab", sagte Fürst. Dies sei beinahe zeitgleich erfolgt. Nachdem die 67-Jährige zu Boden gegangen war, sicherten die Wega-Kräfte die Tatwaffe und leisteten Erste Hilfe. Die Frau war im Oberkörper getroffen worden.