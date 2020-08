90-Jähriger in Wien von Müllwagen überrollt und getötet

Der Mann war seinem mit Rollator auf Gehweg unterwegs - Lkw-Fahrer erlitt Schock.

Ein 90 Jahre alter Fußgänger ist Montagfrüh in Wien-Donaustadt von einem Müllwagen überrollt und getötet worden. Der Mann war mit einem Rollator auf einem Geh- und Radweg in einer Wohnhausanlage in der Larwingasse unterwegs, als er gegen 8.00 Uhr von dem Lkw erfasst wurde. Der Mann erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und starb noch an Ort und Stelle, berichtete die Polizei.

Der Lkw-Lenker hatte noch versucht, den Verletzten zu reanimieren, aber auch die Rettungskräfte konnten dem 90-Jährigen nicht mehr helfen. Der Fahrer erlitt einen Schock und wurde von einem Arzt versorgt. Der Fußgänger dürfte laut Polizei unerwartet den Weg betreten haben, als der Müllwagen langsam in gerader Fahrtrichtung unterwegs war. Der genaue Unfallhergang wird vom Verkehrsunfallkommando der Polizei Wien untersucht.