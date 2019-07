Attacken in Favoriten: Es war nur ein Täter

Horrorszenen am Dienstagabend in Wien-Favoriten: Ein unbekannter Mann hat gegen 19.15 Uhr innerhalb nur weniger Sekunden auf zwei Frauen im Bereich des Humboldtplatzes in Wien-Favoriten eingestochen. Der Täter konnte unerkannt flüchten, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die beiden Frauen im Alter von 21 und 40 Jahren wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Täter war zu Fuß unterwegs und dürfte ohne ersichtlichen Grund zunächst der 40-jährigen Frau mit einem scharfkantigen Gegenstand einen Stich im Genickbereich zugefügt haben. Um welchen Gegenstand es sich genau handelte, wisse man noch nicht, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger der APA. Das Opfer konnte flüchten. Daraufhin ging der Mann wenige Meter weiter und stach auf die 21-jährige Frau ein, wobei er ihr eine schwere Verletzung im Brustbereich zufügte. Sie dürfte laut Eidenberger schwanger sein.

Die Schwangere war mit ihrer Mutter gegen 19.30 Uhr am Humboldtplatz unterwegs, als sich ihnen der Angreifer näherte. Gegenüber Anrainern sagte die Mutter später, dass sie den etwa 1,80 Meter großen Mann mit gestreiftem T-Shirt und schwarzen Haaren noch nie gesehen hat. Er habe betrunken gewirkt.

Es war nur ein Täter

Unweit des ersten Tatortes kam es kurz darauf in der Sonnwendgasse, Ecke Keplergasse zu einer weiteren Attacke. Diesmal wurde eine 40- Jährige mit einem spitzen Gegenstand - vermutlich einer Bierflasche - niedergestochen. "Es wurden zwei Frauen schwer verletzt von uns ins Krankenhaus gebracht", sagt Daniel Melcher von der Berufsrettung Wien zu ÖSTERREICH.

Fahndung. Nach dem Täter wurde sofort - jedoch erfolglos - gefahndet. "Dabei kam auch ein speziell auf Blut trainierter Spürhund zum Einsatz", sagte Eidenberger. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt wegen des Verdachts des zweifachen versuchten Mordes. L. Eckhardt, Y.Sahin