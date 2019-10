Wien. Ein Serbe hat den Umstand, dass ihn seine Freundin verlassen wollte, am Donnerstagabend alles andere als gut aufgenommen. Der 42-Jährige bedrohte die Kellnerin in deren Lokal in der Steinbauergasse in Wien-Meidling mit einem Messer und schlug ihr ins Gesicht. Beim Versuch, zu flüchten, wurde er gegen 19.30 Uhr von der Polizei festgenommen.