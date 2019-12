Wilde Prügelei in Wiener Kult-Lokal

Ein Grieche und ein Syrer gerieten in einem Lokal am Parkring aneinander.

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag eine Schlägerei zwischen einem Griechen und einem syrischen Staatsbürger in einem Lokal am Parkring in der Wiener Innenstadt erst durch den Einsatz von Pfefferspray beenden können. Der Auseinandersetzung war offenbar eine noch größere Rauferei vorangegangen.

Der Syrer war demnach Teil einer Band, die an dem Abend in dem Lokal spielte. Als eine Freundin mit einem Spendenbeutel durch das Lokal ging, soll ihr der Grieche unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben. Woraufhin eine weitere Frau und der Syrer einschritten. "Insgesamt waren vier Personen beteiligt", erklärte Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Beim Eintreffen der Polizei prügelten nur mehr die beiden Männer brutal aufeinander ein. Nach dem Pfeffersprayeinsatz ließen auch diese voneinander ab und wurden ins Freie gebracht. Der Grieche wurde festgenommen, da er auch gegenüber den Beamten aggressiv wurde.