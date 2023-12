Adventkranz fing Feuer: Mutter mit Kindern gerettet

Der Brand brach im vierten Stock eines Wiener Hochhauses aus.

Ein Adventkranz einer Familie fing in einer Wohnung im 4. Stock eines Hochhauses am Fred-Zinnemann-Platz im 3. Wiener Bezirk am Montagabend Feuer. Ein aufmerksamer Nachbar im gegenüberliegenden Gebäude bemerkte die Flammen gegen 21 Uhr und alarmierte die Feuerwehr.

Die Wohnungsinhaberin schaffte es noch rechtzeitig mit ihren beiden Kindern zu flüchten, sie musste aber notfallmedizinisch versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht werden.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich das Feuer bereits auf Vorhänge, Sessel, Kästen und die Couch ausgebreitet. Der Brand konnte aber rasch gelöscht werden. Gleichzeitig wurden auch die anderen Wohnungen in dem Gebäude kontrolliert.

Feuerwehr warnt

„Dieser Vorfall zeigt, wie schnell ein Unglück passieren kann“, sagt Oberbrandrat Christian Feiler. Brennende Kerzen sollten nie unbeobachtet bleiben. Besonders gefährlich sei die Zeit kurz nach Weihnachten, wenn Adventkränze und Christbäume bereits ausgetrocknet sind. Der trockene Christbaum entzünde sich nämlich nicht von Ast zu Ast, er brenne nahezu explosionsartig ab.