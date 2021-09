Alki auf E-Scooter überrollt 6-Jährigen

In den gestrigen Nachmittagsstunden kam es in der Theresienbadgasse im Bezirk Meidling in Wien zu einem Verkehrsunfall zwischen einem alkoholisierten E-Scooterfahrer (45) und einem 6-jährigen Bubenauf einem Tretroller.

Erhebungen zufolge fuhr der 45-Jährige mit seinem E-Scooter die Theresienbadgasse in Richtung Hufelandgasse. In der Fußgängerzone erfasst er den 6-Jährigen frontal, wobei dieser zu Sturz kam und dabei leicht verletzt wurde. Bei dem 45-Jährigen wurde ein Alkoholwert von rund 1,2 ‰ gemesen. Er wurde angezeigt, der 6-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt.