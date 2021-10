× Arbeiter stürzt auf Baustelle in Wien ab: Schwer verletzt

Ein 29-jähriger Arbeiter stürzte im Dachbereich ein Stockwerk weit ab.

Wien. Am Dienstag um etwa 10.20 Uhr kam es zu einem schweren Unfall auf einer Baustelle in der Steinbrechergasse, im 22. Bezirk. Ein 29-jähriger Arbeiter stürzte im Dachbereich ein Stockwerk weit ab und kam dort zu liegen. Er wurde dabei im Oberkörperbereich schwer verletzt, wie der Sprecher der Berufsrettung Wien Daniel Melcher gegenüber oe24 berichtet.

Das Unfallopfer wurde von den Rettungskräften notfallmedizinisch versorgt. Die Seiltechnik-Einsatzgruppe der Rettung brachte den Mann zusammen mit der Feuerwehr über eine Drehleiter zurück auf den Boden. Der 29-Jährige wurde in einen Schockraum in einem Spital in der Nähe gebracht.

