57-Jähriger mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Wien. Bei einem Arbeitsunfall bei der Halban-Kurz-Straße in Wien-Liesing hat sich ein Mann am frühen Dienstagnachmittag die Hand abgetrennt. Der 57-Jährige war in eine Maschine geraten und wurde laut Wiener-Berufsrettung-Sprecher Daniel Melcher "sehr schwer verletzt". Die Rettung versorgte den Mann notfallmedizinisch, bevor er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebraucht wurde. Dort kam er direkt in einen Schockraum.