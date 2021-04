In der Nacht auf Dienstag konnten zwei Häftlinge aus einer Justizanstalt in Wien fliehen. Auch die WEGA war im Einsatz.

Gegen 1 Uhr nachts gelang den beiden Gefangenen (37 und 41 Jahre) der Ausbruch aus der Justizanstalt. Im Rahmen einer Großfahndung konnten die beiden schließlich in einer Wohnung in der Oberlaaer Straße aufgefunden werden. Sie wurden in die betroffene Justizanstalt zurückgebracht.

Warum die beiden Häftlinge fliehen konnten, ist noch nicht bekannt.

Details folgen in Kürze.