Auto prallte in 4-jährige Radfahrerin ohne Helm: verletzt

Ein vierjähriges Mädchen ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in der Schiffmühlenstraße in Wien-Donaustadt verletzt worden.

Das kleine Kind war in Begleitung eines Erwachsenen mit seinem Kinderfahrrad unterwegs, als es die Straße überqueren wollte und von einem Pkw erfasst wurde. Die Vierjährige wurde verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Spital gebracht. Nach ersten Erhebungen ist laut Polizei davon auszugehen, dass das Kind keinen Fahrradhelm getragen hat. "Fahrradunfälle können schwere Kopfverletzungen zur Folge haben. Hierbei können Verletzungen durch das Tragen eines gut angepassten Fahrradhelms, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, vermieden werden, lautet es in der Mitteilung der Polizei.