Der 54-Jähriger bemerkte, dass ein Lybier (25) gerade Sachen aus seinem eigenen Auto versuchte zu stehlen. Der Tatverdächtige dürfte zuvor die Seitenscheibe eingeschlagen und in so in das Fahrzeug gelangt sein.

Als der Autofahrer den Dieb sah, alarmierte er sofort die Polizei. Zusammen mit einem weiteren Zeugen (53) hielt er den 25-Jährigen fest, bis die Polizei eintraf. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und Diebesgut.

Noch andere Einbrüche

Aufgrund der sichergestellten Gegenstände konnten dem 25-Jährigen zwei weitere Einbruchsdiebstähle in anderen Autos zu Last gelegt werden, welche am selben Tag in der Märzstraße und in der Fenzlgasse begangen worden sind.

Hierbei wurden ebenfalls Fenster eingeschlagen und diverse Gegenstände gestohlen. Der Tatverdächtige befindet sich in polizeilicher Anhaltung.