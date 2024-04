Baden in Wien: Preis-Hammer vor Saisonstart

Bereits am Samstag öffneten in Klagenfurt und Salzburg die ersten Freibäder ihre Pforten, in Wien muss man sich trotz der hohen Temperaturen noch zwei Wochen gedulden. Doch bei den neuen Preisen wird man sich einen Besuch auch gut überlegen müssen.

Am 2. Mai öffnen in Wien die städtischen Freibäder und auch diese Saison müssen die Badegäste wieder tiefer in die Tasche greifen. Teuerungsbedingt wurden die Preise um satte 8,6 % erhöht. Erwachsene müssen für eine Tageskarte nun bereits 7,60, Jugendliche 4,30 und Kinder 2,60 Euro zahlen. Eine Familienkarte (1 Erwachsener plus 1 Kind) kostet dieses Jahr bereits satte 9 Euro. Die Tageskarten wurden damit um satte 8,6 Prozent erhöht. Im Vergleich zu 2022, wo der Preis noch bei 6,20 Euro lag, ist dies sogar ein Anstieg um 22,6 Prozent © wien.gv.at Wien verfügt über 17 städtische Sommer- und elf Familienbäder - wobei Sportstätten, die von der Wien Holding verwaltet werden, in dieser Statistik nicht enthalten sind Noch teurer ist ein Besuch im beliebten Stadionbad. Dort muss man ab Mai für einen Erwachsenen 7,50 und für ein Kind 3,50 Euro zahlen. Dies entspricht einer Preiserhöhung von 17 Prozent.