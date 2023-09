Badeschluss in Wien

Sonntag ist der letzte Badetag in den städtischen Freibädern Wiens - ab Montag sind nur noch einige private Bäder und die Naturbadeplätze offen

Bei fast hochsommerlichen Temperaturen stürmten am Sonntag noch ein letztes Mal für dieses Jahr die WienerInnen die städtischen Freibäder. Am Abend heißt es dann: Badeschluss bis Mai 2024. Ab Montag kann man nur noch in einigen privaten Bädern oder an den Naturbadeplätzen zwischen Wienerberg-Ziegelteich, Donauinsel, Lobau oder Badeteich Hirschstetten das kühle Nass genießen.

Auch wenn laut Wiener Bädern die genauen Zahlen erst am Montag bekannt gegeben werden, konnte man davon ausgehen, dass die 1,9 Millionen BesucherInnen vom Vorjahr auch heuer wiedergekommen waren. Auch wenn etwa der Mai laut Martin Kotinsky von den Wiener Bädern "ein Totalausfall" war, schaffte man bis Ende August laut ORF schon 1,8 Millionen BesucherInnen - der wunderschöne Altweibersommer in der ersten Septemberhälfte dürfte noch einmal für einen größeren Ansturm gesorgt haben. Ob tatsächlich die Zweimillionen-Marke geknackt werden kann, ließ Kotinsky am Sonntag noch offen.

Den größten Ansturm an einem einzelnen Tag gabe es heuer am 9. Juli mit 83.000 Eintritten, was freilich weit unter den Rekordmarken der Jahre vor Corona lag, wo die stärksten Einzeltage mit Besucherzahlen von über 100.000 glänzten. Auch vom bisherigen Jahresrekord von 3,2 Millionen Gästen im Jahr 2015 ist man heuer weit entfernt.