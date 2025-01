Bank Austria Kunstforum setzt Betrieb "vorläufig" fort

Neuausrichtung: Direktorin Brugger freut sich über die "Möglichkeit, nach Alternativen zu suchen".

Das Bank Austria Kunstforum Wien dürfte nach der am 14. Februar eröffnenden "Anton Corbijn - Favourite Darkness" seine Pforten doch nicht schließen. Die UniCredit Bank Austria wird zwar ihr Engagement mit dem Jahr 2025 beenden, doch "für das zweite Halbjahr 2025 wird mit Unterstützung des Beirats und unter Berücksichtigung des neuen Eigentümers der Immobilie auf der Freyung 8 an neuen Finanzierungsmodellen gearbeitet", hieß es am Freitag in einer Aussendung.

© Oreste Schaller ×

Das bedeute "eine finanziell und zeitlich gesicherte Übergangsperiode, um eine neue Trägerstruktur mit neuen Partnern und Sponsoren zu entwickeln". Für Direktorin Ingried Brugger bietet die vereinbarte Übergangslösung "die Möglichkeit, nach Alternativen zu suchen. Ich freue mich, dass Ivan Vlaho (der CEO der UniCredit Bank Austria, Anm.) unserem Haus die faire Chance auf eine Zukunft gegeben hat. Es wird nun möglich, an Strategien zu arbeiten, die einen hochkarätigen Ausstellungsbetrieb über das Ende der langjährigen und außergewöhnlichen Partnerschaft mit der UniCredit Bank Austria hinaus ermöglichen." Der Beirat des Kunstforum Wien habe sich "in den konstruktiven Dialog" eingebracht, um die nunmehrige Übergangslösung zu gestalten und werde auch die "Entwicklung tragfähiger Konzepte für die Neuausrichtung des Hauses" begleiten, hieß es.

© Oreste Schaller ×

Die Ausstellung des niederländischen Starfotografen und Regisseurs Anton Corbijn läuft bis 29. Juni. Als nächste große Schau ist auf der Internetseite des Kunstforums die Ausstellung der prominenten Performancekünstlerin Marina Abramović mit der Laufzeit 2. Oktober 2025 bis 18. Jänner 2026 angekündigt. Bei Absage der aus Zürich kommenden und für Wien von Bettina M. Busse kuratierten Schau, für die nicht nur ein umfangreicher Werküberblick sondern auch Reenactments der historischen Performances angekündigt werden, waren höhere Pönalezahlungen befürchtet worden. Die Ausstellung scheint nun gesichert.