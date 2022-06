Baum-Mord: Kahlschlag am Kahlenberg

Stadt kündigte Vertrag mit Schlägerungs-Firma nach Skandal um Fällungen.

Döbling. Im beliebten Wandergebiet zwischen Cobenzl und Kahlenberg war in den letzten Wochen offenbar die Hölle los: „Ausflügler berichten, dass trotz feuchten Bodens Holzfäller-Firmen mit schwerstem Gerät durch den Wald pflügten und diesem fast unwiederbringlichen Schaden zufügten“, schlägt Klaus Wechselberger von der Umweltinitiative Wienerwald Alarm – die massiven Holzentnahmen im Naherholungsgebiet am sogenannten Handleinsberg an der Landesgrenze zu Niederösterreich seien zudem illegal, so Wechselberger: „Die Wienerwald-Deklaration von 1987 sieht das Verbot beziehungsweise die starke Einschränkung von schweren Holzbringungsmaschinen auf Waldflächen vor.“

Forstamt reagiert rasch: Holzfirma fliegt raus

Konsequenzen. Beim ÖSTERREICH-Gegencheck zu diesen harten Vorwürfen zeigte sich, dass das Forstamt sofort die Konsequenzen aus diesem Alarmruf gezogen hat.

Forstdirektor Andreas Januskovec erklärt: „Ja, diese Schlägerungsarbeiten sind auf unserem Gelände passiert. Dieser Wald gehört der Stadt.“

Vertrag gekündigt. Und man habe sofort gehandelt, so Januskovec: „Un­sere zuständigen Forstaufseher haben nach einem Lokalaugenschein fest­gestellt, dass tatsächlich und vertragswidrig trotz durchnässtem Untergrund mit schwerem Gerät gearbeitet wurde. Der Vertrag mit der Firma wurde fristlos gekündigt. Diese Holzfäller-Firma ist nicht mehr für uns tätig.“