× Baumschützer: Höhenstraße für Pkw sperren

Der Wiener Baumbestand braucht dringend ein Hitze-Hilfspaket.

Wien. Die Umweltinitiative Wienerwald und die Initiative Stadtbaum schlagen Alarm: Im innerstädtischen Bereich killt der Hitzestress den Baumbestand etwa entlang des Gürtels – bei einer Messung der Temperatur in einer Baumscheibe in der an sich total versiegelten Ennsgasse kam man auf Temperaturen von 64,7 Grad Celsius.

64,7 Grad in einer Baumscheibe in der Ennsgasse.

Die Stadt habe nicht mit Wasserdotierung reagiert, sondern einfach Sommerlinden vorzeitig umgesägt, empört sich Klaus Wechselberger.

Radikale Schnitte in der Stadt und im Wienerwald

Forderungen. Die Umweltinitiativen haben jetzt an Stadtrat Jürgen Czernohorszky ein Forderungspaket übermittelt: So dürfe das Grundwasser aus dem Wiener U-Bahn-Bau nicht mehr einfach in den Donaukanal geleitet werden, sondern es soll zur Bewässerung der Bäume genützt werden. Ähnlich wie die grünen Parteipolitiker fordern sie darüber hinaus Tempolimits und Co. in der Stadt.

Straßensperren. Für heftige Debatten wird aber der Vorschlag zum Schutz des Wienerwalds sorgen: Sie wollen die Sperre von ausgewählten Straßen­abschnitten durch den Wienerwald (z. B. Höhenstraße vom Cobenzl bis zur Sieveringer Straße, Kreuzung beim Gasthof Fischerhaus) an Sonn- und Feiertagen für den Individualverkehr und die Freigabe für Fußgänger und Radfahrer …