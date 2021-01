Baustart für U-Bahn: Warnung vor Mega-Staus in Wien

Ab heute, 22 Uhr, beginnen die Sperren auf der Zweier­linie – sie dauern vier Jahre.

Wer noch einmal vom Museumsquartier aus mit dem Auto zur Alser Straße fahren will, hat heute die allerletzte Gelegenheit dazu.Ab 22 Uhr wird die Zweierlinie in dieser Richtung gesperrt, in der Gegen­richtung ist die Landesgerichtsstraße ab sofort nur mehr einspurig befahrbar, die Durchfahrt von der Alser Straße in die Landesgerichtsstraße ist aber nicht mehr möglich.Ein Zustand, der mindestens für vier Jahre andauern wird. Denn das Grätzel rund um das Rathaus und das Landesgericht wird eine der wichtigsten Baustellen für die Jahrzehnte-Projekte im U-Bahn-Ausbau.