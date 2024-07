Baustellen-Sommer immer schlimmer

Südausfahrt, Gürtel und Ring kosten Zeit

Mobilität. Der Verkehrskollaps nimmt kein Ende und erweitert sich nun empfindlich:

Die Altmannsdorfer Straße wurde wegen Bauarbeiten auf Breitenfurter Straße und Sagedergasse ohnehin zur täglichen Staufalle in beide Richtungen. Nun wird für Instandsetzungsarbeiten an der Edelsinnbrücke zwischen der Gassmannstraße und der Schlöglgasse aufgerissen. In dem Bereich gibt es bis 6. August nur mehr jeweils eine Spur, danach zwei. Der ÖAMTC warnt vor Staus bis in die Grünbergstraße. Auf die Südautobahn am besten über die Triesterstraße ausweichen.



Neuer Mega-Chaos-Punkt wird ab heute bis 31. Juli der Lerchenfelder Gürtel, wo der Stau vom Urban-Loritz-Platz Richtung Heiligenstadt sich ohnehin nur mehr verlängern kann. Gegenüber vom Haus Nummer 36 wird in diese Richtung ein bereits bestehender Grünstreifen auch noch erweitert.



Ziegelofengasse: Halbseitig wurde aufgegraben. Die Verbindung von Margaretenstraße zur teils aufgerissenen Wiedner Hauptstraße ist damit halbiert -der Verkehr wird sich in der Zentagasse konzentrieren.



Getreidemarkt: Radverbindung zur Mariahilfer Straße wird bis September gebaut. Staus wegen zusätzlicher Verengung in der Friedrichstraße wahrscheinlich bis Ring und Schwarzenbergplatz.