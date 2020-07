Bei Grippe-Impfungen droht Engpass

Wegen Coronavirus wird von einer gestiegenen Impfbereitschaft ausgegangen.

Obwohl infolge des Coronavirus von einer gestiegenen Impfbereitschaft ausgegangen wird, sollen laut "Presse" nur unwesentlich mehr Impfdosen zur Verfügung stehen als in den vergangenen Jahren. Daher drohe ein Engpass bei der Grippeimpfung im Herbst. Nur Wien habe in großen Stil vorgesorgt.

In den niederösterreichischen Apotheken könnte es im Herbst sogar weniger Grippeimpfstoff als im vergangenen Jahr geben. Das hänge laut Peter Gonda, Präsident der Apothekerkammer Niederösterreich damit zusammen, dass in Wien so viele Impfdosen gekauft wurden. Er sieht eine "Korrelation. Und dass wir deswegen weniger Impfstoffe bekommen haben", wie der gegenüber "orf" sagt.