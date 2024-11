Bei Gruppentherapie: Deutsche (42) stach mit 2 Messern auf Teilnehmer ein

Dramatische Szenen spielten sich am Montagabend in der Wiener Innenstadt ab.

Eine Gruppentherapie-Sitzung in einer Praxis in der Wiener City ist am Montag gegen 18.45 Uhr komplett ausgeartet. Denn während der Beratung, die Gruppe traf sich nicht zum ersten Mal, zog plötzlich eine Teilnehmerin, es handelt sich bei ihr um eine 42-jährige Deutsche, gleich zwei Messer und attackierte einen 62-Jährigen brutal. Sie fügte dem Opfer Stichverletzungen im Oberkörper zu.

Dem Psychotherapeuten gelang es mit der Hilfe von anderen Teilnehmern die Frau festzuhalten und ihr die Messer abzunehmen.

Polizisten der Polizeiinspektion Goethegasse konnten die 42-Jährige festnehmen. Bis zum Eintreffen der Rettung leisteten sie zudem beim 62-jährigen Opfer Erste Hilfe. Der Mann musste notfallmedizinisch versorgt und schwer verletzt in den Schockraum eines Spitals gebracht werden.

Die Messer hatte die Frau ersten Ermittlungen zufolge unter ihrer Kleidung versteckt zur Therapiesitzung mitgenommen. Ein Motiv ist bislang unklar.