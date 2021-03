Nach dem schockierenden Benzin-Attentat auf eine Frau in Wien, gibt es erste Reaktionen aus der Politik.

Wien. Nach einer Feuer-Attacke auf eine 35-jährige Trafikantin in deren Geschäft auf der Nußdorfer Straße in Wien-Alsergrund hat die Polizei am Freitagnachmittag mit einer Großfahndung nach dem Verdächtigen gesucht. Der 47-jährige Mann - offenbar ihr Ex-Partner - soll die Frau zu Mittag mit einer Flüssigkeit überschüttet und diese dann angezündet haben. Das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht.

Die Hintergründe der Tat waren vorerst noch völlig unklar. "Der Mann ist uns aber natürlich namentlich bekannt", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Der familiäre Hintergrund der Beteiligten wurde noch abgeklärt.

So reagiert die Politik

Nach dem schockierenden Benzin-Attentat in Wien, gibt es erste Reaktionen aus der Politik. Frauenministerin Susanne Raab sagt in einer ersten Stellungnahme: "Ich bin zutiefst schockiert. Dieser Angriff ist widerlich, abscheulich und an Brutalität nicht zu überbieten. Gewalt an Frauen ist nie zu akzeptieren. Für uns als gesamte Gesellschaft gilt, auf allen Ebenen gegen Gewalt an Frauen vehement anzukämpfen. Meine Gedanken sind bei der Frau."

Grüne Wien erschüttert über versuchten Frauenmord in Wien